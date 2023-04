Zatvoren Trampov toranj, specijalci sve blokirali

Trampov internacionalni hotel i toranj u Čikagu zatvoren je u srijedu, pošto su policijski SVAT timovi odgovorili na izvještaje o ženi sa puškom, prenose mediji.

Kako se navodi, nikome nije dozvoljen ulazak ili izlazak u zgradu, zbog žene sa puškom u hotelskom dijelu Trampovog tornja.

Policija je djelimično blokirala ulice oko zgrade u ulici 401 N. Vabash.

Najmanje dva oklopna specijalna kamiona su na licu mjesta.

