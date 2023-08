Zatvoren aerodrom u Kataniji zbog erupcije Etne (VIDEO)

Aerodrom u Kataniji, drugom po veličini gradu na Siciliji, trenutno je zatvoren zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etne, saopštila je jutros kompanija koja upravlja aerodromom.

Kako je navedeno, "sektori vazdušnog prostora C1 i B3" ostaće zatvoreni do 13 časova, a svi dolasci i polasci su otkazani, prenosi agencija Ansa.

Italy's Mount Etna, the most active volcano in Europe, illuminates the night sky with a breathtaking display of eruptions pic.twitter.com/zw7L1bJUMV