Zatvoren aerodrom u Varšavi nakon kvara aviona prilikom slijetanja

Jakbyście pytali, gdzie jestem... O 19.40 miałem odlecieć #RyanAir do Szczecina. Po awaryjnym lądowaniu samolotu z Krakowa lotnisko zamknięte... na cztery godziny. Trwa akcja służb. Problem jest taki, że samolot zatrzymał się na obu pasach. #airport #instaflying #instafly #chopinairport #warsaw

