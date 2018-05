Zatvoren centralni dio Oksforda, čula se pucnjava i detonacija

LONDON - Policija je danas zatvorila ulice u Oksfordu, nakon što se čula pucnjava i detonacija, a cijelo područje je evakuisano, piše "Dejli mejl".

Dio centralnog Oksforda je zatvoren, a mještanima je rečeno da ne izlaze na ulicu nakon što je policija primila informaciju o pucnjavi.

Više očevidaca reklo je da se čula pucnjava i da je ispaljeno više hitaca. Takođe, čuli su se udarci kao detonacije.

Na licu mjesta su kola Hitne pomoći, kao i specijalna jedinica sa psima tragačima.

Istraga je u toku.

@BBCOxford Shooting behind Oxford Castle. Helicopters hovering. Asked to remain in hotel room. #oxford #gunshots