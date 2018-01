Zatvorena stanica u Londonu, evakiusano 1.450 ljudi

LONDON - Stanica podzemne željeznice Charing Cross u Londonu zatvorena je jutros zbog curenja gasa u obližnjoj ulici, saopštila je britanska željeznička mreža.

Na licu mjesta su službe za vanredne situacije, a policija je zatvorila cijeli kvart.

Vatrogasna služba Londona saopštila je da je 1.450 ljudi evakuisano iz obližnjeg hotela i noćnog kluba.

Isti izvor navodi da je registrovan visok nivo prirodnog gasa u atmosferi, nakon što je pukla glavna gasna cijev. U toku je otklanjanje kvara.

#CharingCross station is closed & #Strand is shut off due to high levels of natural gas coming off of a ruptured gas main in Craven Street, WC2. Please avoid the area & find alternate travel routes https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/dAjOBWKpRm