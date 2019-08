Zatvoreni terminali aerodroma u Minhenu, policijska operacija u toku

MINHEN - Pojedini terminali na aerodromu u Minhenu zatvoreni su u utorak ujutru jer je jedna osoba ušla u oblast zabranjenu za putnike, kroz vrata za vanredne situacije.

Aerodrom je na Twitteru objavio da su terminal 2 i dijelovi terminala 1 zatvoreni kako bi se sprovela policijska operacija, prenosi AP.

U objavi se navodi da je, prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba vjerovatno ušla u oblast zabranjenu za putnike terminala 1 preko vrata za vanredne situacije i da su zbog toga preduzete policijske mjere.

Minhenski aerodrom jedan je od najprometnijih u Njemačkoj.

Access to Terminal 2 is still restricted. The affected areas in Terminal 1 have been reopened by the Federal Police @bpol_by so that check-in can resume here.