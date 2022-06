Zatvorenici umrli iza rešetaka, hrane nestalo prije dva mjeseca

Najmanje osam zatvorenika umrlo je od gladovanja u prenatrpanom zatvoru na Haitiju, koji je ostao bez zaliha hrane prije dva mjeseca.

Glad i stravična vrućina doprinijela su smrti zatvornika u gradu Les Kajes, saopštile su juče vlasti. U zatvoru je smješteno 833 zatvornika, i svima je hitno potrebna pomoć.

Savjet bezbjednosti UN prošle nedjelje objavio je izvještaj u kojem se navodi da je od januara do aprila registrovano više od 50 slučajeva smrti od gladi u zatvorima na Haitiju.

Apelovali su na vladu Haitija da preuzme odgovarajuće mjere i pronađe dugoročno rešenje za snabdevanje zatvora hranom, vodom i lijekovima.

Zatvor, u kojem boravi mnogo više zatvorenika nego što je to predviđeno, već duže vreme se bori da zatvorenicima obezbedi vodu i hranu. Uprava zatvora je za to okrivila "nedovoljnu finansijsku pomoć države", a posljednjih mjeseci situacija se dodatno pogoršala, što je dovelo do novih smrti.

Po zakonu zatvori na Haitiju su u obavezi da zatvorenicima obezbede vodu i dva obroka dnevno, a uglavnom dobijaju poparu ili činiju pirinča sa ribom ili nekom vrstom mesa.

Međutim, poslednjih mjeseci zatvorenici su morali da se oslanjaju na porodicu i prijatelje koji su im donosili hranu i vodu, ali mnogi nisu ni mogli da primaju posjete.

(Telegraf)