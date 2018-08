Zavezao kćerku za kombi i vozio je kroz grad

Kombi je snimljen u regiji Čankiris Jajlakent, koja se nalazi sjeverno od glavnog grada Ankare.

Policija je uz pomoć registracije na vozilu identifikovala vozača i privela ga.

Radi se o muškarcu Idrisu K., ocu osmoro djecem koji je rekao je kako je kćerku zavezao jer se htjela voziti na nosaču za bicikle.

Ali, dodao je, vozio ju je tako zavezanu oko 400 metara,a onda ju je odvezao.

Rekao je i da je na nosaču za bicikle bila sigurna jer on može nositi težinu do 150 kilograma.

Njegov 22-godišnji sin Enes K. je novinarima rekao da su ovaj incident i 'bura' koja se podigla na društvenim mrežama njegovu porodicu veoma rastužili.

Iz policije još uvijek nisu saopštili koje su korake poduzeli protiv oca djevojčice.

#Turkey: A woman was tied to the back of the minibus. #SHOCKING pic.twitter.com/A29xC7QObx