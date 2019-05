Završena drama u Parizu, uhapšen "penjač" na Ajfelov toranj

Bezbjednosne službe evakuisale su u ponedjeljak Ajfelov toranj nakon što se nepoznati muškarac popeo na ovu popularnu parišku građevinu, piše RT.

Muškarac se na toranj počeo penjati oko 14 sati i to sa drugog nivoa koja je oko 149 metara iznad tla. Navodno je zaprijetio da će skočiti pa je do njega policija poslala i poseban spasilački tim koji ga je nakon drame uhapsio, piše "The Sun".

"Muškarac koji se popeo na toranj je uhapšen. Radi se o muškarcu u 40-ima. Ušao je normalno u toranj, a počeo je da se penje sa drugog nivoa", potvrdila je portparol kompanije koja se bavi Ajfelovim tornjem.

Kako pišu lokalni mediji, muškarac se popeo bez konopaca ili ikakve druge pomoći. Vatrogasci i policija zatvorili su okolne ulice te počeli s evakuacijom turista zbog mjera predostrožnosti. Kako je dodala portparol, to je standardna procedura.

Upozorenje su iz tornja prenijeli i putem svog zvaničnog Twitter profila.

(24sata.hr)