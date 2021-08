Završena kriza kod Kapitola: Osumnjičeni priveden nakon pet sati pregovaranja

VAŠINGTON - Muškarac koji je rekao da ima bombu u svom pikapu nedaleko od Kapitola u Vašingtonu priveden je nakon petosatnih pregovora sa policijom i evakuacije obližnjih objekata.

"On je izašao i policija ga je privela. On je sada u pritvoru", rekao je policijski zvaničnik Rojtersu.

Šef lokalne policije Tomas Manger rekao je novinarima da je muškarac parkirao vozilo na trotoaru ispred Biblioteke Kongresa i da je rekao policajcu koji mu je prišao da ima bombu.

On je rekao da policija ne zna motive ovog incidenta.

The suspect, 49-year-old Floyd Ray Roseberry, has been to safely taken into custody. pic.twitter.com/06RcwTcasQ