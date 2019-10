Zbog Jugoslavije, svijet je bio na ivici Trećeg svjetskog rata

Vojna vježba NATO snaga pretvorila se u ozbiljnu prijetnju tadašnjem SSSR-u, koji je počeo da izvlači nuklearno oružje!

Stotinak visokih vojnih zvaničnika okupilo se 7. novembra 1983. u sjedištu NATO u Briselu, spremnih za Treći svjetski rat. Zapravo, u pitanju je bila vojna vježba, godišnja simulacija, poznata kao Able Archer, koja se bližila kraju, a sve je trebalo da se završi i vježbom u kojoj je trebalo da učestvuje na desetine hiljada trupa širom Zapadne Evrope.

"Able Archer 83" održavala se u povećanoj napetosti između zemalja Varšavskog pakta i NATO saveznika. Odnosi su bili gori nego ikad.

Početkom godine, američki predsjednik Ronald Regan rekao je za Sovjetski savez da je "carstvo zla". U septembru iste godine sovjetski piloti srušili su koreanski putnički Boing 747 i ubili 269 ljudi.

U međuvremenu, s obje strane gvozdene zavjese počele su da se gomilaju nuklearne rakete srednjeg dometa, uključujući i krstareće rakete u južnoj Engleskoj, koje su mogle da pogode cilj u roku od pet minuta od lansiranja. Svijet je bio na rubu nuklearnog rata, piše BBC.

Prema izmišljenom scenariju vojne vežbe "Able Archer 83", kriza na Bliskom istoku je stvarala pritisak na sovjetska naftna polja. Istovremeno Jugoslavija, koja je kao nesvrstana bila izvan hladnoratovskog i blokovskog takmičenja, odlučila je da se okrene Zapadu. Sovjeti smatraju da bi Jugoslaviju mogle da slijede i ostale zemlje Istočne Evrope, što bi dovelo do osipanja Varšavskog pakta, kao i urušavanja komunističkog poretka.

Zamišljeni "rat" započeo je kada su sovjetski tenkovi prešli preko granice u Jugoslaviju. Odmah nakon toga napadaju Skandinaviju, a ubrzo njihove jedinice ulaze i u Zapadnu Europu.

Snage NATO prisiljene su na odstupanje. Nekoliko mjeseci nakon što je započeo sukob, zapadne vlasti odobrile upotrebu nuklearnog oružja. Sile NATO lansiraju nuklearni projektil srednjeg dometa prema glavnom gradu Ukrajine Kijevu, kao znak upozorenja da je NATO spreman za eskalaciju rata.

Teorija je bila da bi to pomoglo da se situacija vrati na početak i da se sjedne za pregovarački sto hladnije glave, ali to nije pomoglo. Do 11. novembra 1983. globalni nuklearni arsenali bili su ispucani, većina svijeta je uništena, milijarde ljudi su mrtvi, to je kraj civilizacije.

Kad se vježba završila, zvaničnici NATO napustili su svoju zgradu i otišli kući, čestitajući na još jednoj uspješnoj, iako ozbiljnoj vježbi.

Ono što su zapadne vlade otkrile tek kasnije jeste da se "Able Archer 83" umalo zaista završio pravim nuklearnim ratom.

"Iz vrha tadašnje sovjetske vojske dobili smo dokaze da oni nisu imali pojma da je riječ o vježbi i da su mislili da je reč o pravom napadu", kaže Nejt Džons, direktor projekta Freedom of Information Act Project pri Nacionalnom bezbjednosnom arhivu u Vašingtonu.

"Sada prikupljamo zbirku dokumenata koji potvrđuju da su Sovjeti bili ozbiljno zabrinuti da bi Zapad mogao pokrenuti nuklearne napade", dodaje Džons.

Na Univerzitetu Džordž Vašington, u kancelariji Nacionalnog bezbjednosnog arhiva uredno su složene kutije dokumenata. Svaka polica krije informacije koje bi sve vlade radije čuvale kao najstrožu tajnu.

"Sjećam se kad sam počeo da odlazim u arhiv, svi su mi se smijali i govorili da nikad neću doći ni do kakvih papira, jer su to najstrože čuvane tajne. No, nakon 12 godina podnošenja zahtjeva zbog prava na informaciju, pisanja prigovora i raznih pokušaja opstrukcije, napori su se konačno isplatili 2015. godine. Dobio sam ovaj paket poštom s ključnim izvještajem tajnih službi, a da stvar bude još bolja, paket je stigao na moj rođendan", govori Džons.

Dokument, koji je 1990. godine izradio predsjednički Savjet za strane obavještajne službe, nazvali su "Sovjetski strah od rata". Sa samo nekoliko kratkih odeljaka, izvještaj od 109 stranica objašnjava neželjene posljedice "Able Archera 83".

Za razliku od prethodnih vježbi, "Able Archer 83" obuhvata šifrovane komunikacije i razdoblja potpunog prekida komunikacije. Neke vazdušne baze u SAD čak su vježbale rukovanje raketama i njihovo guranje iz hangara. Naravno, riječ je bila o maketama, a ne pravim raketama.

Na osnovu obavještajnih podataka prikupljenih u mjesecima nakon vježbe, izvještaj iz 1990. istražuje sovjetski odgovor. To je uključivalo prevoz nuklearnog oružja i pripremu za njihovu implementaciju u sukob, te određivanje prioritetnih ciljeva. Takođe, podigli su civilnu zaštitu na najviši nivo pripravnosti, jer je sve izgledalo kao da se sprema pravi rat.

Sovjetsko vođstvo nije vjerovalo da je "Able Archer" bila vježba, već je da je to prikrivena priprema za pravi nuklearni napad, pa su se ozbiljno pripremali za odmazdu. Danas čudi kako je jedna obična godišnja vježba krenula po zlu i kako se mogla tako pogrešno tumačiti s druge strane Gvozdene zavjese? Da bi istražili odgovor, Džons i njegove kolege nedavno su pretraživali ruske izvore, uključujući KGB-ovu arhivu u Ukrajini.

"Pronašli smo poverljivi sovjetski vojni žurnal iz 1984. s detaljnom analizom "Able Archera" ",kaže Džons.

"Jasno je iz intonacije tekstova, da su Sovjeti bili zabrinuti i prestrašeni. Predsjednik SSSR-a u to vrijeme bio je Juri Andropov. Bivši šef KGB-a i staromodni političar i kadar Komunističke partije u to vrijeme je već bio ozbiljno bolestan. I vrlo paranoičan", kaže Martin Šalmers, zamjenik generalnog direktora londonskog think-tanka RUSI.

"Sovjetsko vođstvo imalo je traumu zbog Hitlerovog iznenadnog napada 1941. godine, koji je gotovo uništio Sovjetski Savez, pa je to bila prizma kroz koju su promatrali američku politiku. Pronašao sam dokument u kojem Andropov govori visokopozicioniranom KGB-ovcima da naročitu pažnju posvete nuklearnim napadima. Operativci su morali da podnose izvještaje na svake dvije nedjelje. Budući da su glavešine u Moskvi željele da dobiju konačno dokaz da se tako nešto sprema, operativci su im ispunili tu želju", dodaje Šalmers.

"Operativci su živjeli na Zapadu, znali su da nema nikakve opasnosti od nuklearnih napada, ali su izvještavali onako kako im je rečeno. Moskva je prikupila njihove izvještaje i izvukla vlastite zaključke. Drugim riječima, sovjetske obavještajne službe nisu postupile racionalno. Ali istovremeno, ni zapadni lideri nisu razumjeli opasnosti simuliranja napada Sovjeta. Bio je to nedostatak obostranog razumijevanja, koje je izazvalo napetosti. Vježba se održavala u blizini granice sa zemljama istočnog bloka i na sjeveru uz sovjetske granice. Nakon što su zapadne sile sastavile izvještaje, i Margaret Thačer i Ronald Regan bili su šokirani činjenicom da su Sovjeti bili spremni na nuklearni rat. Nakon toga, napetosti između blokova su se smanjile", objašnjava Džons.