Zbog droge i oružja u Beču uhapšen Srbin - Đanijev partner

Specijalne jedinice austrijske policije "Kobre" držale su pod prismotrom restoran balkanske hrane u Beču 10. aprila, jer se dugo sumnjalo da se gazda bavi preprodajom narkotika. Agent policije predstavio se kao kupac kom je vlasnik restorana P. B (43), državljanin Srbije, trebalo da proda kokain.

Policija je vidjela i da u restoran ulaze muškarac i žena koji su se dovezli škodom oktavijom registrovanom u Sloveniji.

Njih dvoje su navodno donijeli "robu" u restoran. "Kobre" su upale u trenutku kada je vršena primopredaja. Vlasnik je navodno pobjegao na krov sa sve drogom odakle ne namjeravao da je baci, ali je ona završila svega nekoliko metara dalje. Uhapšen je tu na vrhu zgrade. Njegovi navodni saučesnici 27-godišnji Crnogorac i Crnogorka su takođe uhvaćeni.

Kako piše "Telegraf.rs", poslovni partner uhapšenog je pjevač Radiša Trajković Đani, koji je ranije rekao da ne zna čime se ugostitelj iz Beča bavi pored djelatnosti koju zajedno rade i da je iznenađen saznanjem da je uhapšen sa pet kilograma droge i oružjem.

"Mi jesmo držali restoran sa porodicom Barnić i dalje držimo. Nama je jako žao što se sve to desilo. Nisam u Srbiji i zatekla me je ta vest. On jeste naš veliki drug i prijatelj, kao i njegova porodica", rekao je pjevač za "Kurir" i dodao:

"Ja se ne pravim lud, ništa nisam pogrešno uradio u životu da bih imao čega da se stidim ili da se pravdam, ali se svojih prijatelja ne stidim niti ulazim u to ko se čime bavi. Prema nama je ta porodica savršena. Mi njih obožavamo, divni su ljudi, ne postoji čovek iz Srbije koga nisu dočekali, pomogli ispoštovali", kaže Đani.

Policija je zaplijenila 2,3 kilograma kokaina, 3,5 kilograma marihuane, skoro 5.300 evra, Kalašnjikov i dva pištolja, Glok i Beretu. Osumnjičen je za trgovinu drogom i oružjem i prijetnje policiji.

Policija navodno sumnja da je u pitanju međunarodna grupa prestupnika, a da je vlasnik restorana navodno vođa te grupe. Navodno ga traži policija u Srbiji, ali i u Španiji.

Srbin se navodno brani ćutanjem u vezi s ozbiljnim optužbe. A njegov advokat rekao je da je njegov klijent nevin i da su na njegov račun upućene lažne optužbe.