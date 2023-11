Zbog greške blagajnika do kraja života godišnje prima skoro 25.000 dolara

MIČIGEN - Majkl Sopejstal (60), koji živi u Ilinoisu, može slobodno do kraja života da zahvaljuje slučajnoj grešci blagajnika i sreći jer je zbog toga došao do pravog malog bogatstva.

Naime, on svakih par nedjelja vozi kroz Indijanu do Mičigena kako bi jeo u svom omiljenom restoranu.

Tokom tog puta, uvek kupi listić "Lucky for life" (Doživotno srećan). Međutim, tog dana, 17. septembra, blagajnik na benzinskoj stanici napravio je grešku, slučajno ištampavši listić s 10 linija za jedno izvlačenje, ispričao je Sopejstal mičigenskoj lutriji.

Slučajna greška nije bila neki problem za njega, pa je rekao trgovcu da želi da kupi i takav listić.

"Jednog jutra provjerio sam svoj listić i video da sam osvojio 25.000 dolara godišnje do kraja života. Odmah sam počeo da razmišljam o tome šta sve mogu da učinim s novcem i da li želim da uzmem paušalni iznos ili opciju anuiteta. Bio je to nevjerovatan osjećaj!", rekao je on, prenosi CNN.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.