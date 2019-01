Zbog huligana avion prinudno sletio u Hanti Mansijsku

MOSKVA - Putnički avion "Aeroflota" koji je letio na liniji SU1515 iz Surguta u Moskvu, prinudno je sletio u Hanti Mansijsku, zbog huliganskog ponašanja jednog od putnika, navodi se na sajtu Flightradar.

Avion je promijenio trasu iznad grada Jugurs. U njemu se nalazilo 69 putnika i sedam članova posade.

Ranije su mediji javili da je jedan od putnika naoružan i da je tražio da promijeni trasu leta i krene u Avganistan.

Kako je saopštio izvor Sputnjika, posada aviona je uspjela da ubijedi putnika da se sleti u Hanti Mansijsku radi uzimanja goriva.

"Aeroflot" ne komentariše ove navode medija.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure). According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y