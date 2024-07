Zbog neobičnih zvukova razbili trotoar pa "probudili" zvijer (VIDEO)

​Neočekivanost uvijek iznenađuje ljude, a u kombinaciji s neobičnošću i opasnošću privlači i medijsku pažnju.

Neobični zvukovi koji je dopirali iz betona zainteresovali su ljude toliko da su se latili teškog alata i počeli razbijati trotoar.

Iako su slutili da je riječ o zarobljenoj životinji, krokodil koji je izvirio svejedno ih je dobro prestrašio.

Nakon što su uspjeli primiriti krokodila, uslijedilo je još jedno iznenađenje za koje nisu bili spremni.

Recimo i to da se iznenadni susret s kajmanima nije dogodio na Kajmanskim ostrvima nego u Indoneziji.

Budući da se među okupljenima, kako je u današnje vrijeme običaj, našao i neko s kamerom, cijeli događaj je snimljen pa u njemu možemo "uživati" iza sigurnosti ekrana, prenosi "Slobodna Dalmacija".

Residents in Indonesia claimed they heard an obscure noise coming from the sidewalk, which appeared to be cracked, but once they took a closer look, they couldn’t believe what they saw. [ mksinfo .official]pic.twitter.com/Jvc8TYuuSk