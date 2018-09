Zbog obaranja "iljušina" Putin šalje S-300 u Siriju

MOSKVA - Rusija će u naredne dvije nedjelje predati Siriji savremeni protivvazdušni sistem S-300, izjavio ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu.

"Sirijske oružane snage primiće moderni sistem raketne površine S-300 u roku od dvije nedjelje. On je sposoban da presretne sredstva za vazdušni napad u krugu od više od 250 km i istovremeno udari nekoliko vazdušnih meta", a prenosi Sputnjik.

Šojgu je istakao da će, imajući visoku efikasnost i brzinu paljbe, sistem značajno ojačati borbene sposobnosti sirijske protivvazdušne odbrane.

Portal Raša tudej je naveo da je isporuka sistema S-300 dio odgovora u vezi obaranja ruskog aviona "Iljušin-20", koji je oboren prošle nedjelje dok se vraćao u avio-bazu Hmejmim, u Siriji. Avion je greškom oborila sirijska protivvaszdupšna odbrana, ali zbog, kako smatra Moskva, Izraela koji je namjerno gurnuo ruske avione na liniju vatre.

Prema podacima ruskog ministarstva, skrivajući se iza ruskog aviona, izraelski piloti su letjelicu izložili napadu sirijske PVO. Avion je oboren raketom iz sistema Es-200 pri čemu je poginulo 15 ruskih vojnika.

Shoigu: Russia will put Syria s-300 SAM in response to Israeli actions | RMW map: https://t.co/E6dOQtPdcU | Src: https://t.co/NSLQoD1bNa pic.twitter.com/IihOnLxzey