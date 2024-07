Zbog poplava raseljeno 40.000 ljudi (VIDEO)

DAKA - ​Poplave koje su pogodile Bangladeš odnijele su mnoge kuće i mostove, a raseljeno je najmanje 40.000 ljudi, saopštili su danas zvaničnici.

Mnoge škole su zatvorene, a meteorolozi su najavili nove obilne padavine u narednim danima, što će dodatno pogoršati situaciju, prenosi "Reuters".

Formirano je više od 600 medicinskih timova kako bi pomogli ugroženima.

"Preduzeli smo mjere kako bismo se nosili sa situacijom", izjavio je direktor službe za vanredne situacije u Bangladešu, Rezvanul Rahman.

Sezona monsunskih kiša koja počinje krajem maja izazvala je poplave u Indiji i susjednom Bangladešu.

U posljednja 24 sata, šest osoba je izgubilo život u Indiji od posljedica poplava, pa je broj stradalih u državi Asam od maja povećan na 72. Više od dva miliona ljudi ugroženo je poplavama u toj indijskoj državi, prenosi "b92".

Deadly floods and landslides are ravaging parts of India and Bangladesh. Our thoughts are with all bearing the brunt of worsening extreme weather disasters The fossil fuel industry must be held to account for driving climate chaos. #MakePollutersPay pic.twitter.com/DJidq53Q8T