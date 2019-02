Zbog požara zatvoren terminal na aerodromu u Rimu

RIM - Rimski aerodrom Ciampino, koju koristi aviokompanija Ryanair, zatvorena je jutros zbog požara u terminalu, saopštila je kompanija.

"Aerodrom je zatvoren kao mjera opreza", rekla je portparol Aerodroma u Rimu (ADR).

Prema dostupnim informacijama tokom požara nije bilo povrijeđenih osoba.

Dva leta su otkazana, a šest je odgođeno.

Aerodrom se nalazi 12 kilometara jugoistočno od centra Rima.

Fire at Rome Ciampino airport this morning, departures has been closed for the past hour and a half. This queue is for the only available toilet (in arrivals) ☹️@TheLocalItaly pic.twitter.com/1uwPcSoS4p