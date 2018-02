Zbog snijega u Parizu paralizovan saobraćaj

PARIZ - Putnici u saobraćaju u regionu Pariza suočavaju se od jutros sa teškoćama zbog 15 centimetara snijega koji je napadao tokom noći i niskih temperatura, a prema prognozama temperature će biti još niže.

Prema pisanju portala Frans lokal, vlasti su apelovale na vozače da ne koriste automobile, otežan je tramvajski saobraćaj, dok je autobuski u prekidu.



Kako se navodi, odloženi su svi avionski i željeznički polasci.



Portparol ministarstva unutrašnjih poslova kazao je da je oko 2.500 policajaca, vatrogasaca, žandarma i drugog osoblja angažovano u regionu Il de Frans, kako bi se stvari što prije vratile u normalu.



Tokom noći, mnogi putevi na zapadu i sjeveroistoku u regionu Pariza su bili blokirani, tako da su vozači proveli noć u svojim automobilima, a kako je policija saopštila, u toku je evakuacija 1.500 do 2.000 osoba koji su zaglavljeni na autoputu južno od Pariza.



Oko 230 osoba provelo je noć na Orli aerodromu, dok je oko 700 spavalo na željezničkim stanicama, a otkazani su i vozovi koji saobracjaju od Pariza do aerodroma Orli i Šarl de Gol.



Beskućnici i migranti, koji inače spavaju u šatorima u kanalu Sent Martin, bili su prebačeni u centar za smještaj gde su prenoćili.



U 25 francuskih departmana i dalje je na snazi narandžasti meteoalarm zbog lošeg vremena i leda na putevima.



U utorak je zbog loših vremenskih prilika bio zatvoren Ajfelov toranj, a turisti su mogli da se dive ovoj znamenitosti i simbolu Pariza sa obližnjih ulica prekrivenih snijegom.