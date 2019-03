Zbog sumnjivog paketa zatvoren aerodrom na Novom Zelandu

VELINGTON - Aerodrom u novozelandskom gradu Danedin zatvoren je nakon izvještaja da je na pisti pronađen sumnjivi paket, saopštila je novozelandska policija.

U saopštenju se navodi da su na licu mjesta raspoređeni specijalizovani timovi kako bi utvrdili vrstu paketa.

Na Novom Zelandu je povišen stepen bezbjednosti nakon napada na džamije u Krajstčerču u kojima je ubijeno 50, a ranjeno više desetina ljudi.

#BREAKING, Suspicious package found at Dunedin airport in New Zealand, the package was reported to be on the airfied, police say. pic.twitter.com/JXuwajVkkY