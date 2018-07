Zehofer: Spor sa Merkelovom je istorija

BERLIN - Spor sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel po pitanju migracija je istorija, izjavio je njemački ministar unutrašnjih poslova i lider Hrišćansko-socijalne unije Horst Zehofer.

"Vetrobransko staklo je veće od retrovizora", rekao je Zehofer.

On je za njemački Bild am Zontag izjavio da je njemačka vlada na putu da smanji podršku koju ima desničarka stranka Alternativa za Njemačku, odnosno da uništi uzrok koji je doveo do porasta popularnosti te stranke, prenosi AP.

Nakon spora koji je pretio da ugrozi koaliciju, lideri vladajućih stranaka CSU i Hrišćansko-demokratske unije nedavno su postigli sporazum da vrate iz Njemačke migrante koji su već zatražili azil u nekoj drugoj državi-članici EU.

Zehofer je za sporazum rekao da šalje "signal svijetu da se ilegalna migracija ne isplati".