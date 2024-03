Zelenska odbila poziv u Bijelu kuću, izbjegava Navaljnu?

​KIJEV - Olena Zelenska, prva dama Ukrajine, neće prisustvovati obraćanju Džoa Bajdena o stanju Unije u američkom Kongresu u četvrtak uprkos pozivu Bele kuće.

"Zbog planiranih događaja u rasporedu, uključujući posjetu djeci iz sirotišta u Kijevu, koja je unaprijed planirana, prva dama, nažalost, neće moći da učestvuje u događaju", rečeno je u kabinetu Zelenske za spoljnopolitički list "Politico".

Međutim, "Washington post" je objavio da postoje i drugi razlozi zbog kojih je Zelenska odbila poziv, a to je da je trebalo da sjedi u blizini prve dame SAD, Džil Bajden i Julije Navaljne, udovice ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, koji je preminuo u zatvoru u Rusiji.

"Washington post" prenosi da je to izazvalo nelagodu u najvišem rukovodstvu Ukrajine, odnosno da je to zbog prethodnih komentara Navaljnog o Krimu, odnosno da on "nije sendvič za vraćanje napred-nazad", za šta se smatralo da podržavaju pretenzije Rusije na ukrajinsko poluostrvo, koje je nezakonito pripojeno i okupirano 2014. godine.

Navaljni je kasnije javno podržao ukrajinsko obnavljanje njenih granica 1991. godine, dok se protivio ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji na tlu Ukrajine.

U komentaru za ukrajinsku Pravdu, kabinet predsjednika Ukrajine potvrdio je da je razlog izostanka Zelenske "preklapanje rasporeda".

"Ambasada Ukrajine u Sjedinjenim Državama je zaista nedavno dobila poziv za prvu damu Ukrajine da prisustvuje govoru predsjednika SAD u Kongresu 7. marta. Međutim, zbog događaja koji su prethodno dodani na raspored, uključujući posjetu siročadi u Kijevu, nažalost, prva dama neće moći da prisustvuje", saopšteno je iz kabineta predsjednika.

Na kraju je i Navaljna odbila poziv Bijele kuće, navodeći kao razlog odlaska potrebu za odmorom, prenosi "b92".

