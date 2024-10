Zelenski: Ako se politika SAD prema Ukrajini promijeni, biće teško

KIJEV – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mnogo toga zavisi od ishoda predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 5. novembra, ali ne baš sve.

"Mi ne znamo ko će biti predsjednik, ali podrška Ukrajini obje strane će sigurno ostati. U svakom slučaju, američki Kongres, sa kojim smo razvili snažan odnos, imaće uticaja na rat, bez obzira ko bude predsjednik", rekao je Zelenski.

On je istovremeno priznao da, ako se politika SAD promijeni i prestanu da podržavaju Ukrajinu, onda će to biti teško za Kijev, prenosi Tanjug.

"Ako SAD budu rekle da ne podržavaju suverenitet Ukrajine, već samo odbranu njenih teritorija, onda će to svakako biti vrlo teško za nas, ali to će se desiti samo ako se američka politika promijeni u potpunosti. Razmišljaćemo šta da radimo ako se to dogodi, ne sada", poručio je ukrajinski lider.

On je takođe naglasio potrebu za jedinstvom Evrope i stabilnom pozicijom prema ratu u Ukrajini. (Tanjug)

