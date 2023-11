Zelenski: Kijev će se boriti i bez pomoći Amerike

KIJEV - Ukrajina neće prestati da se bori protiv Rusije dok ne preuzme sve teritorije koje smatra svojim, rekao je predsjednik Vladimir Zelenski u intervjuu Rojtersu, dodajući da povlačenje američke podrške neće uticati na politiku Kijeva u tom pogledu.

"Ako Vašington obustavi svoju vojnu i finansijsku pomoć Kijevu, Ukrajina će nastaviti da se bori i bez SAD", rekao je Zelenski odgovarajući na pitanje da li je "zabrinut" zbog potencijalnih promjena u spoljnoj politici SAD u slučaju pobjede Donalda Trampa na predsjedničkim izborima 2024.

Ranije je Tramp više puta obećao da će mirovni sporazum između Moskve i Kijeva razraditi "u roku od 24 časa" ako bude izabran 2024. godine.

"Ako će to promijeniti vašu spoljnu politiku, šta da kažem? Ok, borićemo se bez vas", rekao je Zelenski i dodao da je to navodno volja ukrajinskog naroda. On je dodao da je jedini "pravi način da se zaustavi rat" da se ruske snage povuku sa svih teritorija na koje Kijev polaže pravo. On je dodao da je siguran da će moskovske trupe "učiniti to", ne iznoseći detalje.

U intervjuu za Rojters, ukrajinski lider je takođe rekao da bi "bilo koji" američki predsjednik pomogao Ukrajini kada bi znao "sve izazove i rezultat i štetu od rata", prenose rusi mediji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.