Zelenski: Kijev i dalje pod kontrolom Ukrajine, na ulicama se vode prave borbe

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Kijev i dalje pod kontrolom Ukrajine, nakon što je Rusija pokrenula vojnu akciju na tu zemlju u četvrtak.

Zelenski je rekao da vladine snage i dalje kontrolišu Kijev i ključne tačke u okolini grada. Istakao je da će ukrajinske snage pobijediti i žestoko je kritikovao dezinformacije koje kruže.

"Zaustavite one koji vas lažu ili pokušavaju da lažu vas ili nas. Moramo da zaustavimo ovaj rat. Možemo da živimo u miru, zajedno, globalno, kao ljudi", rekao je predsednik Ukrajine.

On je pozvao vojsku, nacionalnu gardu, miliciju, snage teritorijalne odbrane i specijalne snage, kao i obične građane da nastave da se bore.

"Pobijedićemo, slava Ukrajini", rekao je on.

On je pozvao narod, svakoga ko može, da se vrati u Ukrajinu i da se bori.

Predsednik Ukrajine je istakao da će morati mnogo da se radi na obnovi zemlje.

"Svako ko može da je brani spolja, radite to direktno i ujedinjeno. Svaki prijatelj Ukrajine koji želi da se pridruži Ukrajini da se odbrani zemlja pozvan je da dođe, daćemo vam oružje. Uskoro će biti saopšteno kako se to može uraditi. Svako ko brani Ukrajinu je heroj", rekao je on.

On je dodao da već sada Ukrajina ima podršku skoro cijele Evropske unije za izbacivanje Rusije iz SWIFT sistema.

"Nadam se da će Njemačka i Mađarska imati hrabrosti da podrže tu odluku. Mi imamo hrabrosti da branimo našu otadžbinu, da branimo Evropu", naglasio je Zelenski.

Više o dešavanjima u Ukrajini možete pročitati OVDJE.