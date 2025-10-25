Zelenski: Rusija na Ukrajinu lansirala oko 770 balističkih raketa

KIJEV - Rusija je na Ukrajinu od početka ove godine lansirala oko 770 balističkih raketa, od kojih više od 50 hipersoničnih raketa "kindžal", saopštio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Kako je Zelenski naveo na Fejsbuku, ruska vojska je i protekle noći izvela napade na Ukrajinu.

Koristili su, kako je rekao, desetine dronova i devet balističkih raketa, a u tim napadima ima mrtvih i više desetina ranjenih.

On je istakao da se na meti raketa posebno našao glavni grad, Kijev, prenijela je agencija Ukrinform.

Saučešće Zelenskog

Zelenski je uputio saučešće porodicama i prijateljima žrtava napada.

Prema njegovim rečima, u gotovo svakom ruskom napadu na populaciju Ukrajine koriste se i balističke rakete.

“Upravo zbog takvih napada mi posvećujemo posebnu pažnju sistemima 'Patriot' kako bismo mogli da zaštitimo naše gradove od ovog užasa”, naveo je Zelenski.

On je dodao da je veoma značajno da partneri Ukrajine koji imaju tu mogućnost primijene ono o čemu se razgovaralo proteklih dana i nastave saradnju sa Kijevom.

"Ukrajina sama pred zlom"

Kako je naveo, nijedna zemlja ne bi trebalo da bude ostavljena sama pred zlom.

“Amerika, Evropa i zemlje članice grupe G7 mogu da pomognu da takvi napadi više ne ugrožavaju živote. Ruski napadi balističkim raketama zahtevaju odgovor jakih sila koje bi kroz pravu saradnju pomogle u zaštiti života”, poručio je Zelenski.

Protekle noći, ruske snage napale su Kijev balističkim raketama, a tom prilikom dvije osobe su poginule, dok je 12 ranjeno, navodi agencija Ukrinform, a prenosi Tanjug.

