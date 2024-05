Zelenski: Ruske snage napredovale u regionu Harkova

KIJEV - Ruske snage su napredovale 10 kilometara u jednoj oblasti u Harkovskom regionu, ali se situacija "stabilizovala" danas, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, javlja RBC-Ukrajina.

"Danas su naše odbrambene snage 'stabilizovale' Ruse tamo gdje se nalaze. Najdublja tačka njihovog napredovanja je 10 kilometra", rekao je Zelenski novinarima, navodi Rojters, prenosi Tanjug.

On je istakao da je glavni razlog koji je Rusima omogućio da pređu granicu u pravcu Harkova vezan za nedostatak sistema protivvazdušne odbrane, koji je nastao zbog dugog čekanja na pomoć partnera, prenio je Unian.net.

Prema riječima predsjednika Ukrajine u nekim oblastima Rusi uopšte nisu mogli da napreduju.

Zelenski je naveo da su u oblasti Harkova izgrađene tri linije odbrane, a Rusi još nisu ni prišli najsloženijim od njih, zaustavivši se samo na prvoj.

"Niko nije stigao do konkretne linije odbrane, glupost je to što kažu. Neprijatelj je stigao do prve linije", rekao je Zelenski.

On je naveo da je prvu i drugu liniju izgradila vojska pod stalnom vatrom, dok su treću liniju izgradile lokalne vlasti.

"Ona je najmoćnija ne zato što je bolja od vojske, već jednostavno zato što je dalje od oružja, od granata, od granatiranja", dodao je predsjednik Ukrajine.

