Zelenski: Ruske vlasti nam se smiju zbog odluke SAD-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za Guardian da se ruske vlasti smiju Kijevu zbog američkog odgađanja dozvole za upotrebu zapadnog oružja za gađanje ciljeva u Rusiji. Zelenski je u opširnom intervjuu kazao da se oprez SAD-a plaća ljudskim životima te je pozvao američkog predsjednika da nadiđe svoju zabrinutost zbog moguće nuklearne eskalacije s Moskvom.

Sjedinjene Države nakon mjeseci lobiranja sinoć su prvi put dopustile Ukrajini da koristi određeno oružje američke proizvodnje unutar Rusije kako bi obranila Harkiv.

Ipak, Zelenski je u intervjuu za Guardian jasno dao do znanja da pri napadima na ruski teritorij mora imati mogućnost korištenja moćnog oružja dugog dometa - što je "crvena linija" koju SAD zasad ne misli preći.

"SAD treba više vjerovati u nas. Bez zelenog svjetla Sjedinjenih Država ni drugi saveznici, poput Velike Britanije, vjerojatno neće dopustiti Ukrajini da koristi njihovo dalekometno oružje. Vjerujte nam, mi moramo odgovoriti. Rusi ne razumiju ništa osim sile. Mi im nismo ni prva ni posljednja meta", rekao je ukrajinski predsjednik, prenosi Index.hr.

"Mislim da je apsolutno nelogično da u rukama imamo zapadno oružje i da onda samo gledamo kako nas uništavaju ubojice i teroristi. Mislim da se oni smiju ovoj situaciji. Kao da su u lovu, lovu na ljude. Znaju da ih možemo vidjeti, ali ne možemo doći do njih", dodao je.

Zelenski je u intervjuu rekao i da novo američko oružje još nije stiglo u dovoljnim količinama brigadama na sjeveroistoku Ukrajine, gdje Rusija napreduje. Naveo je i da ruski vojnici koriste „iste rute kao Hitlerova vojska“.

"Kada bi Rusija pobijedila u Ukrajini, Putin bi napao druge nacije i pokušao promijeniti granice Evrope. Ovo je pravi treći svjetski rat. Ne mislim da je Putin lud. On je opasan, a to je mnogo strašnije. On neće stati", kazao je ukrajinski predsjednik, prenosi Index.hr.

Bajdenova administracija juče je ublažila svoju dugogodišnju politiku zabrane korištenja američkog oružja za gađanje ciljeva unutar Rusije. Američki predsjednik dao je dopuštenje Ukrajini da uzvrati vatru – ali samo u blizini Harkiva, gdje je u toku nova ruska ofanziva.

Ukrajina nakon ove odluke može koristiti oružje Himars, koje joj je isporučio SAD, za napade na ruske vojnike i komandne centre na teritoriju Rusije, ali i dalje ne smije upotrebljavati američke sisteme dugog dometa.

