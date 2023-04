Zelenski: Rusko oružje u Bjelorusiji ukazuje na neuspjeh sastanka Putina i Sija

KIJEV - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da namjera Rusije da rasporedi nuklearno oružje u Bjelorusiji ukazuje na neuspješan sastanak predsjednika Rusije i Kine Vladimira Putina i Si Đinpinga.

Zelenski je rekao da je cilj te odluke da pokaže neku vrstu kredibiliteta, koji je Rusija, kako je ocijenio, pod vođstvom predsjednika Vladimira Putina potpuno izgubila, prenosi "Unian".

Predsjednik Ukrajine je ocijenio da je Putinu bilo potrebno da pokaže neku "pobjedu", ali da to nije mogao da uradi na bojnom polju.

Dodao je da je sada potpuno jasno kako će se završiti rat koji je započela Rusija.

"Problem je u tome što on (Putin) ne žali naš narod i ubija ga. Ali on ne broji svoje ljude. Ali to je već stvar Ruske Federacije", rekao je Zelenski.

Dodao je da najava Moskve o razmještanju ruskog nuklearnog oružja u Bjelorusiji ukazuje i na potpuni gubitak kredibiliteta bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

"Mislim da on više ne odlučuje o tome kakvo će oružje biti na njegovoj teritoriji", rekao je Zelenski.