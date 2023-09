Zelenski: Teže i sporije dobijamo oružje

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina sve teže i sporije postiže uvođenje sankcija Rusiji i nabavku oružja za odbranu.

Zelenski je rekao na konferenciji za novinare da bi kontraofanziva Ukrajine, koja je počela prije tri mjeseca, donijela brži napredak na jugu i istoku zemlje kada bi ukrajinska vojska dobila moćnije oružje.

"Rat se usporava. To je istina, mi to prepoznajemo. Svi procesi postaju sve teži i usporavaju se: od sankcija do isporuke oružja", rekao je on u komentarima sa konferencije koji su objavljeni na predsjednikovom veb sajtu, prenosi Srna.