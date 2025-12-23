Svijet

Zelenski: U toku su pregovori koji mogu radikalno da promijene situaciju

Zelenski: U toku su pregovori koji mogu radikalno da promijene situaciju
Foto: Tanjug/AP | Zelenski: U toku su pregovori koji mogu radikalno da promijene situaciju
Nezavisne novine

KIJEV - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas, 23. decembra, u razgovoru sa predsdednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen da su u toku pregovori koji bi mogli radikalno da promrdene situaciju, kao i da je važno da svi partneri izvrše zajednički pritisak na Rusiju u cilju postizanja mira.

"Veoma srdačan i dobar razgovor sa predsjednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen. Ja sam zahvalan na svoj podršci, pomoći i maksimalnom angažovanju, ne samo ove godine, već od samog početka ruske invazije", naveo je on na svom Telegram kanalu.

Zelenski je podsjetio da je Evropska komisija prošle nedjelje odlučila da izdvoji 90 milijardi evra finansijske pomoći Ukrajini u naredne dvije godine.

"Mi veoma cijenimo to što Evropska unija toliko podržava Ukrajinu u ovom trenutku koji je na mnogo načina ključan u diplomatskom smislu", dodao je predsjednik Ukrajine, prenijela je agencija Ukrinform.

Prema njegovim riječima, trenutno su u toku pregovori koji bi mogli radikalno da promijene situaciju, pa je zato važno da postoji pravi pritisak na Rusiju u cilju postizanja mira.

Kako je Zelenski naveo, tokom razgovora razmotren je značaj podrške ukrajinskoj stabilnosti i jačanju njenih pozicija za pregovaračkim stolom.

"Iako čitav svijet sada očekuje Božić, mi ne prestajemo da radimo ni jednog trenutka radi zajedničkog cilja postizanja mira i bezbjednosti", poručio je on, prenosi Ukrinform.

Prigovori i ispravke
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