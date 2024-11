Zelenski: Ukrajini potrebno oružje

KIJEV - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, izjavio je danas da je neophodno zajednički i odlučno djelovati na međunarodnom nivou kako bi se blokirao potencijal za "ruski teror" i poručio da su Ukrajini potrebni paketi oružja "a ne smo riječi".

"Svaki put kada Rusija pokuša da uništi naše živote, ključno je da odgovorimo kolektivno i odlučno na međunarodnom nivou kako bismo smanjili i blokirali potencijal za teror. Ukrajini je potrebna snaga da to postigne. To je jedini način da se postigne pravedan mir i da se okonča ubijanje našeg naroda. Protivvazdušna odbrana, sposobnosti dugog dometa, paketi oružja i sankcije protiv agresora — to su akcije koje se zahtjevaju, a ne samo riječi", naveo je Zelenski na platformi Iks, prenosi Tanjug.

On je podsjetio da su tokom noći ruske snage napale dronovima i raketama više ukrajinskih gradova, uključujući Odesu, Harkovsku i Kijevsku oblast.

"U ovom trenutku, u Harkovu je poznato više od 20 žrtava, među njima i jedno dijete. Oštećeni su stambeni objekti i infrastruktura. Usljed napada u Odesi ima oštećenja na običnim kućama. Jedna osoba je umrla. Povrijeđeno je devet osoba. Hitne i spasilačke operacije u Zaporožju nastavlja rad nakon jučerašnjeg napada u kojem je poginulo osam, a povrijeđeno više od 40 ljudi, uključujući četvoro djece", napisao je Zelenski.

Prema podacima Vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, snage PVO u 12 regiona su tokom noći oborile 62 dronova i 4 vođene vazdušne rakete Kh-59/69, koje je ruska vojska koristila za napad na Ukrajinu.

