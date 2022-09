Zelenski imao saobraćajnu nezgodu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doživio je saobraćajnu nezgodu u četvrtak u glavnom gradu zemlje, ali nije ozbiljno povređen.

Njegov portparol Serhi Nikiforov nije precizirao kada se nezgoda dogodila, ali je rekao da se predsjednikovo vozilo sudarilo s drugim automobilom.

"Predsjednika je pregledao doktor, nisu pronađene ozbiljne povrede", rekao je Nikiforov u objavi na Facebooku.

Video from the scene of an accident in which the motorcade of President of Ukraine, zelensky got into. pic.twitter.com/P00NDJLi3E