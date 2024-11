"Zelenski je šokiran, plaši se kraja"

​BRATISLAVA - Premijer Slovačke, Robert Fico, izjavio je danas da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "šokiran" pobjedom Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima jer se plaši da će se rat u Ukrajini završiti.

"Da li ste ikada vidjeli osobu koja se plaši da će se rat završiti? Pa ja sam ga vidio (na konferenciji u Budimpešti) i zove se Volodimir Zelenski. Predsjednik Zelenski je šokiran što je Tramp pobijedio i što bi pomoć Sjedinjenih Američkih Država mogla da bude zaustavljena", rekao je on u emisiji "Subotnji dijalozi" na Slovačkom radiju.

Prema Ficu, Zelenski je zabrinut zbog činjenice da trenutno nema politički mandat, a Ukrajina se oslanja na ogromne finansijske zajmove.

"Novi američki predsjednik dao je jedno od svojih snažnih predizbornih obećanja da bi mogao da prekine rat u Ukrajini u roku od 24 sata, pripisujem to predizbornoj kampanji, veoma je teško završiti ovu stvar za to vrijeme", dodao je premijer Slovačke.

Ali, po njegovom mišljenju, Tramp će željeti da demonstrira određene rezultate svoje aktivnosti po ovom pitanju.

"A sad pitanje. Može li on da dođe i kaže ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu: Gospodine predsjedniče, ako ne završite rat u Ukrajini, onda ćemo vas bombardovati atomskim bombama? On to ne može da kaže, pa može samo biti još jedno rješenje: doći će do značajnog smanjenja podrške Ukrajini od Sjedinjenih Američkih Država", zaključio je premijer.

Na pitanje urednika "šta pobjeda Trampa znači za Evropu, a šta za Slovačku", Fico je odgovorio da će očigledan zadatak novoizabranog predsjednika biti prije svega zaštita američkih nacionalnih interesa, kao i da se Tramp izjasnio protiv ratova u svijetu. On je ponovo da ukoliko SAD smanje pomoć Ukrajini, "najveća greška bi bila da Evropska unija preuzme na sebe finansiranje Ukrajine", naveo je Fico, prenosi "b92".

