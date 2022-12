Zelenski napustio Ukrajinu

​Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je potvrdio da je napustio Ukrajinu, odnosno da je na putu ka SAD, u njegovoj prvoj stranoj posjeti otkako je došlo do rata prije 300 dana.

Zelenski se oglasio na Twitteru.

"Na putu za SAD da ojačam otpornost i odbrambene sposobnosti Ukrajine. Konkretno, Bajden i ja ćemo razgovarati o saradnji između Ukrajine i SAD, a ja ću takođe imati govor na Kongresu i niz bilateralnih sastanaka", napisao je Zelenski.

I američki predsjednik Džo Bajden potvrdio je jutros da će Zelenski danas posjetiti Vašington, prenosi Tanjug.

Bajden je u saopštenju naveo da će Zelenski otići u Bijelu kuću prije nego što se obrati na zajedničkoj sjednici Kongresa "demonstrirajući snažnu, dvostranačku podršku Ukrajini".

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of . In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between and . I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.