Zelenski nije zainteresovan za sastanak s Putinom

KIJEV - U ekskluzivnom intervjuu za "Sky News", ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da nije zainteresovan za susret s Vladimirom Putinom radi mirovnih pregovora, dodajući da je Putin za njega "niko".

Volodimir Zelenski rekao je da "ne razumije ko donosi odluke u Rusiji" i dodao da dok Moskva kaže da želi mir, zapravo laže napadajući Ukrajinu projektilima.

"Oni ne žele nikakve razgovore, a tako je bilo i prije invazije. Predsjednik Putin je to odlučio", rekao je Zelenski, optuživši Putina da živi u "informacionom balonu" i da zapravo ne zna što se događa na bojnom polju.

Međutim, Zelenski je takođe upozorio da Putin čeka da se Zapad "umori" od podrške Ukrajini.

"On (Putin) ne želi pregovore jer ne želi mir. Uvjeren sam da je Ukrajina za njega samo prvi korak. Uvjeren sam da vodi veliki rat. A budući da sada cijeli svijet pomaže Ukrajini, on ne razmišlja o tome. On misli: 'Pa, sada naš posao u Ukrajini neće biti gotov, ali ćemo čekati, svijet neće ostati ujedinjen, oni će se umoriti i ja ću ići dalje'", rekao je Zelenski

Potom je dodao:

"Ali nakon Ukrajine biće još koraka, biće i drugih zemalja, ako se ne uspijemo oduprijeti. Mislim da ćemo se snaći, dobićemo podršku i pobijedićemo"

Ukrajinski predsjednik takođe je odgovorio na nagađanja o ruskoj ofanzivi u Ukrajini u nadolazećim sedmicama prisjećajući se kako se osjećao kada je prošle godine shvatio da je specijalna vojna operacija počela.

Prisjećajući se noći ruske specijalne akcije prije gotovo godinu dana, opisao ju je kao početak dugog, teškog dana koji još nije završio, prenosi "Novinite".