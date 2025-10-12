Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da je drugi put u dva dana razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o jačanju protivvazdušne odbrane Kijeva i kapacitetu za napade dugog dometa.

"Takođe smo razgovarali o mnogim detaljima vezanim za energetski sektor. Predsjednik Tramp je dobro informisan o svemu što se dešava. Dogovorili smo se da nastavimo dijalog, a naši timovi obavljaju pripreme", saopštio je Zelenski na Iksu.

Kremlj je objavio ranije da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD isporuče rakete "tomahavk" Ukrajini, upozoravajući da je rat dostigao dramatičan trenutak, uz eskalaciju sa svih strana.

Tramp je izjavio početkom sedmice da bi prije nego što pristane da isporuči "tomahavke" želio da zna šta Ukrajina planira da uradi sa njima, jer ne želi eskalaciju rata.

