Zelenski poručio: Ukrajina će poraziti sve (VIDEO)

KIJEV - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obilježio je prvu godišnjicu ruskog specijalne vojne akcije sumornom porukom prkosa svom narodu, rekavši da će "pobijediti sve".

U videu objavljenom u medijima u petak, pod nazivom "godina nepobjedivosti", 45-godišnjak je sjedio za stolom i prisjetio se kako se obratio Ukrajincima prije godinu dana u žurnoj izjavi, dok su Kijev i svijet bili uzdrmani specijalnom vojnom operacijom Rusije na tlu Ukrajine.

"Prije godinu dana na današnji dan, s ovog istog mjesta oko sedam ujutro, obratio sam vam se kratkom izjavom, u trajanju od samo 67 sekundi", rekao je Zelenski u 15-minutnom govoru, uz svečanu muziku u pozadini.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting. It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI