Zelenski posjetio borce na frontu kod Bahmuta

KIJEV - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski posjetio je danas ukrajinske snage u blizini istočne linije fronta u Bahmutu.

Na fotografijama koje je Zelenski objavio na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, vidi se da se sastao sa vojnicima i da gleda u mape u slabo osvjetljenom prostoru, bez prozora sa betonskim zidovima, preneo je Rojters.

Zelenski je pohvalio ukrajinske specijalne snage.

"Vaše izvršavanje zadataka zarad Ukrajine, momci, zaista je herojsko", naveo je Zelenski.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you! Although I… pic.twitter.com/9NwutI4Krc