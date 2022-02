Zelenski pozvao rezerviste da se priključe vojsci

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da će regrutovati rezerviste na "specijalni period", ali je isključio mogućnost opšte mobilizacije.

"Danas, nije potrebna totalna mobilizacija. Potrebno je da što prije ukrajinsku armiju i ostale formacije kompletiramo. Ja, kao vrhovni komandant vojnih snaga Ukrajine, donio sam dekret o pozivanju rezervista. Naglašavam da je riječ isključivo o građanima koji su uključeni u operativnu rezervu", rekao je Zelenski.

Kaže da još traži diplomatski put za rješenje krize i zahvalio Turskoj na spremnosti da učestvuje u multilateralnim pregovorima.

Obraćajući se naciji nakon sjednice parlamenta, Zelenski je objavio program "ekonomskog patriotizma" koji uključuje podsticanje lokalne proizvodnje i smanjenje poreza na dodatnu vrijednost na benzin, dodaje Rojters.

#UkraineConflict #RussiaUkraineCrisis@ZelenskyyUa issued a decree on conscription of reservists into the Ukrainian army. pic.twitter.com/vVvXiLTxFl