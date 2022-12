Zelenski predložio da Moskva povuče svoje trupe do Božića

KIJEV - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je danas lidere Grupe sedam (G7) da pomognu njegovoj vladi kako bi obezbijedila dodatne dvije milijarde kubnih metara prirodnog gasa kao i novu vojnu pomoć koja bi uključivala moderne tenkove, artiljerijske sisteme i oružje dugog dometa.

Govoreći putem videolinka na video-konferenciji G7 koju je organizovala Njemačka, Zelenski je pozvao Rusiju da učini "suštinski“ korak ka diplomatskom rješenju rata u Ukrajini i predložio da Moskva povuče svoje trupe do Božića, prenio je Tanjug.

"Ako Rusija povuče svoje snaga iz Ukrajine to će rezultirati završetkom neprijateljstava. Ne vidim zašto Rusija to ne bi učinila sada, prije Božića", rekao je on.