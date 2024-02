Zelenski progovorio o gubicima na frontu (VIDEO)

KIJEV - Na jednog ubijenog ukrajinskog vojnika dolazi pet ubijenih ruskih vojnika, rekao je Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, odgovarajući na pitanje novinara Fox Newsa zna li koliki su gubici Ukrajine u ratu sa Rusijom.

"Znamo da je ubijeno nekoliko desetina hiljada ljudi. Desetine hiljada djece su takođe deportovani, znamo za to", rekao je Zelenski.

Smjena vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog rezultat je "resetovanja" vojnog vrha, rekao Zelenski u intervjuu.

Zelenski je razgovarao s američkim voditeljem Fox Newsa Bretom Bajerom na jednoj od lokacija u blizini prve linije fronta u Harkovu.

Odgovarajući na pitanje zašto su smijenjeni vrhovni komandant vojske Valerij Zalužni i ostalo vodstvo ukrajinskih oružanih snaga, Zelenski je rekao da se radi o "resetovanju", restrukturisanju i promjeni upravljanja vojnim zapovjedništvom.

"Moramo biti brži. To znači rješavanje sve birokracije koju imamo. Inače nećemo imati nikakve šanse. Moramo biti pametni, tehnološki opremljeniji i, naravno, brzi. Vrijeme je novac, ali u našem slučaju to nije novac, to su ljudi, životi ljudi", rekao je za Zelenski.

Zelenskog su takođe pitali u vezi s dodjeljivanjem titule Heroja Ukrajine Valeriju Zalužnom i je li to značilo generalovu stalnu podršku predsjednikovoj politici ili potencijalno skretanje prema opoziciji.

Predsjednik je odgovorio da je to izbor samog Zalužnog.

"Branio je naš narod, našu zemlju. Zato sam mu dodijelio titulu Heroja Ukrajine. Jako sam mu zahvalan", rekao je Zelenski.

