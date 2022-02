Zelenski se obratio naciji, ponudio Ukrajincima oružje

​Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da svi koji imaju vojno iskustvo moraju da se jave kako bi "učestvovali u odbrani zemlje".

"Imamo ranjene vojnike u bolnicama kojima su neophodne transfuzije krvi. Molim vas, pomozite im", rekao je Zelenski.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

"Vojska je spremna da odbrani državu, raskinuli smo diplomatske odnose sa Rusijom. Branimo se, i nećemo odustati od svoje nezavisnosti i prava da živimo u sopstvenoj zemlji", dodao je.

Kako prenose mediji ukrajinske vlasti kažu kako je u borbama ubijeno 50-ak ruskih vojnika te je uništeno šest ruskih aviona.

Ukrajina je i službeno prekinula diplomatske veze s Rusijom, objavio predsjednik Volodimi Zelenski.

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Takođe Zelenski je ponudio svim Ukrajincima oružje.