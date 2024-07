Zelenski se oglasio o Bajdenovom gafu kada ga je zamijenio sa Putinom (VIDEO)

​DABLIN - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je okarakterisao gaf predsjednika SAD, Džoa Bajdena, u kojem ga je predstavio kao "predsjednika Putina", kao grešku koja može da se oprosti.

"To je greška. Mislim da su SAD dale veliku podršku Ukrajincima. Smatram da neke greške možemo da zaboravimo", rekao je Zelenski tokom današnje posjete Irskoj.

Bajden je napravio gaf tokom govora posljednjeg dana samita NATO u Vašingtonu u četvrtak, kada je najavio Zelenskog kao ''hrabrog i odlučnog predsjednika Putina''.

Irski premijer Sajmon Haris rekao je da će posjetiti Kijev ''u narednim nedeljama'' i istakao da je danas sa Zelenskim razgovarao o potencijalnom bilateralnom sporazumu o deminiranju, energetici, humanitarnoj pomoći i bezbjednosti hrane, navodi "Kyiv independent", a prenosi "Telegraf".

Ukraine President Volodymyr Zelensky has brushed off US President Joe Biden’s gaffe in which he mistakenly introduced him as ‘President Putin’ as he held talks with Taoiseach Simon Harris during a stopover at Shannon Airport. pic.twitter.com/GJsmj8joNb