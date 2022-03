Zelenski traži od Evrope naftni embargo za Rusiju

KIJEV - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je države Zapada da hitno pooštre sankcije Rusiji, i uvedu embargo na naftu, kako bi spriječile Moskvu da eskalira svoju vojnu operaciju protiv njegove zemlje.

U svom video-obraćanju Ukrajincima noćas, vidno iznervirani Zelenski je izjavio da je Zapad prošle godine pogrešno proračunao, kada je odložio sankcije kao i da je zatim uslijedila ruska invazija, prenosi Rojters.

"Rat punog obima je počeo. Sada ima mnogo nagovještaja i upozorenja da će navodno oštrije sankcije, poput embarga na isporuku ruske nafte Evropi, biti uvedene ako Rusija upotrijebi hemijsko oružje", rekao je Zelenski povremeno udarajući rukama o sto.

"Jednostavno nema riječi... Mi, koji smo živi, moramo da čekamo. Zar sve što je ruska vojska uradila do danas ne zaslužuje embargo na naftu? Zar fosforne bombe nisu opravdanje za to? Granatirano postrojenje za proizvodnju hemikalija ili granatirana nuklearna elektrana to ne zahtijevaju", naglasio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je poručio da sankcije moraju biti "efikasne i ozbiljne" s obzirom na dosadašnje postupke Rusije.

"Ako su paketi sankcija slabi ili ne funkcionišu dovoljno snažno, ako se mogu zaobići, to stvara opasnu iluziju za rusko rukovodstvo, da će im biti dozvoljeno da nastave da rade ono što sada rade", rekao je ukrajinski lider i naglasio da njegov narod to plaća svojim životima.

Invazija Rusije na Ukrajinu, koja traje duže od mjesec dana, najveći evropski sukob od Drugog svjetskog rata, dovela je do toga da više od 3,8 miliona Ukrajinaca pobjegne u inostranstvo, prouzrokovala je hiljade mrtvih ili ranjenih i izolovala rusku ekonomiju.

SAD su već uvele embargo na isporuke ruske nafte, ali Evropa, daleko više zavisna od ruske energije, je u tom smislu neodlučna.

Iz Njemačke, najveće evropske ekonomije, poručuju da bi uvođenje takvog embarga izazvalo recesiju i masovnu nezaposlenost, navodi Rojters.