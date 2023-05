Zelenski u pratnji lidera krimskih Tatara stigao na samit Arapske lige (VIDEO)

RIJAD - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na zvaničnom Telegram nalogu objavio da je stigao u Saudijsku Arabiju gdje će se obratiti na samitu Arapske lige.

"Sastaću se s prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom Al Saudom i održati druge bilateralne razgovore", napisao je Zelenski.

Istakao je da je prioritet povratak političkih zatvorenika i ilegalno deportovanih osoba.

"Naši prioriteti su povratak svih političkih zatvorenika Krima i privremeno okupiranih područja, povratak svih zatvorenika i nezakonito deportovanih osoba, predstavljanje naše mirovne formule u čije sprovođenje treba uključiti što više država te garancije energetske sigurnosti sljedeće zime", naveo je Zelenski.

“Unfortunately there are some in the world and here among you who turn a blind eye” Ukraine's President Zelensky says he's visiting Arab League summit so everyone can take an honest look, no matter how hard the Russians try to influence”https://t.co/zGhESMMIwC pic.twitter.com/K9YQijXYyt