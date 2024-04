Želi razvod od žene jer je dojila njihovo dijete

​Jedan otac zbunio je internet kada je rekao da želi razvod od supruge jer je dojila njihovog novorođenog sina. Rekao da ne želi dijeliti "grudi" svoje žene i izazvao lavinu reakcija.

U njihovoj sada već viralnoj razmjeni poruka on ženu optužuje za "incest" zbog "nepoštovanja" nedugo nakon što je rodila. Snimke poruka od tada su podijeljene na Twitteru i Redditu gdje su izazvale bijes.

Razmjena poruka započinje dok je žena još u bolnici, a muž piše: "Dojila si? Znaš kako se j**eno osjećam zbog toga."

Žena je zatečena i pita je li samo to razlog njegove ljutnje. On dalje objašnjava kako taj čin smatra "nepoštovanjem prema njemu".

Žena ga tu moli da napravi kompromis u vezi dojenja te ga čak pita bi li mu bilo u redu ako bi to radila u drugoj sobi.

"Već si ionako to napravila. Gotov sam" odgovara muž.

Onda ona odgovara:

"Rastaješ se od mene?" pita žena.

Muž na to odgovara da mu je "radila iz leđa" te da je to pokazatelj kako nema prema njemu poštovanja jer je rekao da mu to smeta. Strpljiva žena nastavlja objašnjavati prehrambene prednosti dojenja.

"Više te nikada neću moći gledati na isti način" odgovara on.

Nastavlja da je on do sada "uživao" u njenim grudima što sada više neće moći jer su bile "u ustima drugog muškarca."

Razmjena poruka završava tako što bijesni muž govori svojoj ženi da može ostati u kući dok "ne stane na noge", ali onda mora pronaći svoje mjesto, ali da on i dalje želi starateljstvo 50/50, popraćeno riječima "zaj**i to i j**i se."

Korisnici Twittera su brzo odgovorili u nevjerici da su poruke stvarne i ne iznenađuje da su ljudi imali malo saosjećanja za muža. Jedan je korisnik napisao: "Želi starateljstvo 50/50? Mora podnijeti zahtjev za puno starateljstvo jer ovaj čovjek ima ozbiljnih problema."

"Nadam se da će ove tekstove pokazati svom advokatu. Ovaj čovjek nije pri sebi" zaključio je drugi zgroženi korisnik, piše "The Sun", a prenose "24Sata".

