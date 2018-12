Željeznička nesreća u Ankari, devet mrtvih, 46 povrijeđenih

ANKARA - Najmanje devet osoba je poginulo, a 46 je povrijeđeno u željezničkoj nesreći koja se jutros dogodilo u glavnom gradu Turske Ankari, javlja Anadolu Agency (AA).

Kancelarija guvernera Ankare saopštia je da se brzi voz na pristaništu na stanici Marsandiz sudario sa servisnom mašinom.

Brzi voz saobraćao je na relaciji Ankara – Konya, a istraga o nesreći je u toku.

U saopšenju se navodi da je prema prvim informacijama u nesreći život izgubilo sedam osoba, uključujući i jednog mašinovođu.

Povrijeđeno je najmanje 46 osoba, među kojima su najmanje tri životno ugrožene.

“Povrijeđeni su zbrinuti u bolnice, a nadležne spasilačke i druge službe su na mjestu nesreće“, navodi se u saopšenju guvernera Ankare.

