Zeman neće američku bazu; SAD poručio da manje popuje

PRAG -- Predsjednik Češke Miloš Zeman odbio, u intervjuu češkim medijima, ideju da se američke rakete razmjeste u Češkoj.

Zeman je rekao da se protivi toj ideji iako razumije strahove Poljaka od Rusije, a američkoj administraciji je poručio da bi bilo bolje "da manje popuje, a više sluša".

"Budimo uviđavni, zato što Poljaci sa Rusijom imaju dugoročno istorijsko negativno iskustvo, nekada bih rekao da je to čak fobija, ali neka. Tamo to razumijem. U slučaju Češke za to ne vidim nikakav razlog. Shvatite da je danas svijet još manje bezbjedan nego što je bio zato što je osim trgovinskog rata između Amerike i Kine izbio trgovinski rat između Amerike i Evropske unije", kazao je sinoć Zeman govoreći o američkim raketama u Evropi u redovnom nedeljnom intervjuu za privatnu češku TV Barandov.

Predsjednik Zeman koji je od početka mandata američkog predsjednika Donalda Trampa nastojao da dobije poziv za susret u Bijeloj kući, izgubio je za priželjkivani susret nadu, jer je Tramp u posjetu Vašingtonu početkom marta pozvao, umjesto predsjednika Zemana, češkog premijera Andreja Babiša.

"Pošto sam saslušao govor potpredsjednika SAD Majka Pensa na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu moja poruka bi bila manje pristojna. Nastojte manje da popujete a više da slušate druge", objasnio je češki predsjednik šta bi bila poruka Češke SAD da je on pozvan u Bijelu kuću.