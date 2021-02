Zemlje EU razmišljaju o povlasticama za vakcinisane

BERLIN - Ubrzo nakon početka vakcinacije u EU, zemlje članice razmišljaju o budućim danima i razmatraju mogućnost uvođenja povlastica za vakcinisane.

Još ništa konkretno ne može da se kaže, ali vijest iz Konpenhagena bi za neke ljude mogla da bude nada, piše Dojče vele. Danska vlada u srijedu je najavila uvođenje digitalnog korona pasoša, aplikacije za pametne telefone, s kojom će pojedinac moći da dokaže da se vakcinisao. Detalji još nisu razjašnjeni, ali sigurno je da ta iskaznica treba da olakša povratak u normalu i da poslovnim ljudima omogući da ponovo putuju.

"Za nas je veoma važno da se dansko društvo ponovo otvori i da se kompanijama omogući da rade. Mnoge danske kompanije su aktivne širom svijeta", izjavio je u utorak ministar finansija Morten Boedskov. Generalni direktor Danske privredne komore, Brian Mikelsen, govori o svjetlu na kraju tunela za mnoge kompanije.

Susjedna Švedska ima slične planove i dan kasnije je takođe najavila uvođenje digitalnog pasoša. "Sa digitalnom potrvrdom brzo i jednostavno će moći da se dokaže da je vakcinacija obavljena", kazao je u četvrtak ministar za digitalizaciju, Anders Igeman. Trenutno se postavlja i pitanje za šta bi ta iskaznica o vakcinaciji mogla da bude dobra. Za sada se u većini zemalja EU, zbog visokog broja zaraženih i pojave novog soja virusa, više govori o daljem zaoštravanju mjera. To pogađa ne samo javni i privatni život, već i putovanja.

Danska recimo traži valjan razlog, poput poslovnih sastanaka ili porodičnih okupljanja, da bi odobrila ulazak u zemlju, kao i negativan test na kovid-19, ne stariji od 24 sata. Trenutno u Švedsku, zbog širenja britanske mutacije virusa, skoro niko iz Danske ne može da uđe. Ni tu još uvijek ne može da se predvidi da li bi uvođenje digitalne iskaznice o vakcinaciji bilo od koristi i da li bi vodilo ka ponovnom uvođenju nekih prava.

Veća prava za vakcinisane u Estoniji

U Estoniji je drugačije. Samo nekoliko sedmica nakon tromog početka vakcinacije u EU, Talin je već najavio prva posebna pravila, odnosno popuštanje mjera za one koji su vakcinisani. Tako od ove sedmice putnici iz EU i trećih zemalja, koji su se vakcinisali u posljednjih šest mjeseci, više nisu obavezni da idu u karantin i da rade obavezne testove na kovid-19. Ta pravila važe i za sve one koji su se u posljednjih šest mjeseci oporavili od kovida. Vakcinisani već sada lakše ulaze u Poljsku i Rumuniju.

Olakšavanje putovanja želi i grčki premijer Kirijakos Micotakis. Temu uvođenja pasoša o vakcinaciji za cijelu EU, on je stavio dnevni red još na posljednjem video-samitu šefova država i vlada zemalja EU, sredinom januara.

Turizam čini oko 12 odsto grčkog bruto domaćeg proizvoda. Prema podacima studije konsultantske kuće Ernst&Young, promet u toj branši je u prvih devet mjeseci prošle godine oslabio za 79 odsto. Smanjen je broj radnih mjesta i smanjene su plate. Za mnoge restorane, hotele i kulturne ustanove, u zemljama poput Grčke, Španije i Italije, ciljano popuštanje restriktivnih mjera i uvođenje posebnih prava za vakcinisane, moglo bi da bude od vitalnog značaja naredne sezone.

Opšta obaveza vakcinacije i dalje isključena

Mnogo uzdržanije se diskutuje o obaveznom vakcinisanju. Njemačka kancelarka Angela Merkel namjerno govori o ponudi za vakcinisanje, kada je riječ o strategiji njemačke vlade za vakcinaciju. Iako su u pojedinim zemljama, poput Francuske i Holandije, mnogi ljudi skeptični kada se radi o vakcinama, do sada nijedna zemlja EU nije najavila generalnu obavezu vakcinisanja.

Prije početka kampanje vakcinacije u Austriji se u nekim saveznim pokrajinama razmatralo uvođenje obavezne vakcinacije za pojedine grupe zanimanja, poput njegovatelja ili zaposlenih u vrtićima i školama.

Trenutno se naveliko diskutuje i o tome da li bi oni koji su vakcinisani mogli prvi ponovo da putuju, da idu u kafiće ili pozorište. Još nisu razjašnjeni svi naučni i politički aspekti. Nejasno je i u kojoj mjeri će vakcinisanje spriječiti dalje širenje zaraze i koliko dugo ono uopšte pruža zaštitu.

Pored toga, postavlja se i pitanje kako zaštiti prava ljudi koji do sada nisu imali pristup vakcinama. Kancelarka je za javni servis ARD izjavila da računa s time da će biti ljudi koji će se protiviti vakcinaciji: "Onda će možda morati da se naprave razlike i da se kaže: 'U redu, ko to ne želi on možda neće moći da radi neke stvari'", kazala je Angela Merkel.